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Aus: Ausgabe vom 04.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Verbrenner: IG Metall will Verbot lockern

München. Angesichts der Krise bei Autoherstellern und Zulieferern fordert IG-Metall-Chefin Christiane Benner eine weitere Lockerung des Verbrennerverbots, berichtete dpa am Freitag. Ihre Gewerkschaft wolle Perspektiven für die Beschäftigten in der Autoindustrie, besonders bei Zulieferern, sagte Benner der Automobilwoche. »Dafür brauchen wir mehr Flexibilität, als es der Entwurf der EU-Kommission bislang vorsieht«, wird Benner zitiert. (dpa/jW)

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