DIHK: Industriebetriebe auf Rüstungskurs

Berlin. Jeder sechste Industriebetrieb in der BRD ist nach Angaben der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) bereits in die Wertschöpfungskette der Kriegsindustrie eingebunden. Besonders hoch sei der Anteil mit 36 Prozent im Fahrzeugbau, zitierte die Wirtschaftswoche am Freitag aus einer Sonderauswertung der aktuellen DIHK-Konjunkturumfrage. Demnach sehen fast ein Drittel der befragten Industrieunternehmen »Chancen für das eigene Geschäftsmodell in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie«. Von den über alle Industriebranchen hinweg betrachteten 17 Prozent der Unternehmen in der militärischen Wertschöpfungskette sind der Befragung zufolge längst nicht alle Betriebe auf Rüstungsgüter spezialisiert. (AFP/jW)