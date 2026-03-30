Freie Fahrt für Öltanker nach Thailand

Bangkok. Thailand hat sich nach Angaben von Regierungschef Anutin Charnvirakul mit dem Iran auf die Durchfahrt seiner Öltanker durch die Straße von Hormus geeinigt. Durch die Einigung werde »thailändischen Öltankern eine sichere Durchfahrt« ermöglicht, so Charnvirakul am Sonnabend vor Journalisten in Bangkok. So könne die Sorge über Ölimporte und steigende Treibstoffpreise gelindert werden.

Durch die Straße von Hormus verläuft rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports. Seit Beginn des Iran-Krieges durch Angriffe der USA und Israels auf den Iran Ende Februar ist die Meerenge durch die iranische Seite de facto weitestgehend gesperrt. Zudem beschoss der Iran Ölanlagen in mehreren Ländern der Golfregion sowie Öltanker. Diese Entwicklungen ließen die Öl- und Gaspreise in die Höhe schnellen. Viele asiatische Länder, darunter Thailand, sind besonders abhängig von Öl- und Gaslieferungen aus dem Nahen Osten. (AFP/jW)