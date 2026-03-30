junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Gegründet 1947 Montag, 30. März 2026, Nr. 75
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Aus: Ausgabe vom 30.03.2026, Seite 6 / Ausland

Ukraine: Drohnenabwehr für Golfstaaten

Kiew. Die Ukraine hat am Wochenende mit mehreren Golfstaaten eine Zusammenarbeit bei der Luftverteidigung besiegelt. Bei einer Reise in die Region schloss der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij entsprechende Abkommen zunächst mit Saudi-Arabien und am Sonnabend dann mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar. Nach dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar waren ukrainische Experten in die Region entsandt worden, um bei der Abwehr von iranischen Drohnenangriffen zu helfen. Wie das iranische Militär am Sonnabend erklärte, hat es in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Depot mit ukrainischen Systemen zur Drohnenabwehr zerstört.(AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.