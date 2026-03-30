Ukraine: Drohnenabwehr für Golfstaaten
Kiew. Die Ukraine hat am Wochenende mit mehreren Golfstaaten eine Zusammenarbeit bei der Luftverteidigung besiegelt. Bei einer Reise in die Region schloss der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij entsprechende Abkommen zunächst mit Saudi-Arabien und am Sonnabend dann mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar. Nach dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar waren ukrainische Experten in die Region entsandt worden, um bei der Abwehr von iranischen Drohnenangriffen zu helfen. Wie das iranische Militär am Sonnabend erklärte, hat es in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Depot mit ukrainischen Systemen zur Drohnenabwehr zerstört.(AFP/jW)
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