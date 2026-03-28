Aus: Ausgabe vom 28.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Lufthansa und Verdi einigen sich
Berlin. Die Gewerkschaft Verdi und der Lufthansa-Konzern haben in den Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal eine Einigung erzielt. Die Grundgehälter der mehr als 20.000 Bodenbeschäftigten sollen in zwei Schritten um insgesamt 4,65 Prozent angehoben werden, erklärte die Gewerkschaft am Freitag. Der Gewerkschaft sei es zudem ein »zentrales Anliegen« gewesen, »die Ausgliederung des Lufthansa-Personals aus der Passagier- und Flugzeugabfertigung in günstiger tarifierte Firmen zu verhindern«. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Robotaxis übernehmen in Zagrebvom 28.03.2026
-
Mit Reformen in die Stagflationvom 28.03.2026