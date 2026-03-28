Lufthansa und Verdi einigen sich

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi und der Lufthansa-Konzern haben in den Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal eine Einigung erzielt. Die Grundgehälter der mehr als 20.000 Bodenbeschäftigten sollen in zwei Schritten um insgesamt 4,65 Prozent angehoben werden, erklärte die Gewerkschaft am Freitag. Der Gewerkschaft sei es zudem ein »zentrales Anliegen« gewesen, »die Ausgliederung des Lufthansa-Personals aus der Passagier- und Flugzeugabfertigung in günstiger tarifierte Firmen zu verhindern«. (AFP/jW)