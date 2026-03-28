junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Gegründet 1947 Sa. / So., 28. / 29. März 2026, Nr. 74
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Aus: Ausgabe vom 28.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Rüstungskooperation zwischen Kiew und Riad

Riad. Die Kriegsministerien der Ukraine und von Saudi-Arabien haben sich am Donnerstag nach Kiews Angaben auf eine Rüstungskooperation geeinigt. »Es legt die Grundlage für weitere Verträge, technologische Zusammenarbeit und Investitionen und stärkt die internationale Rolle der Ukraine als Lieferant von Sicherheit«, behauptete der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij online. Er verwies dabei auf das vorhandene ukrainische Wissen bei der Abwehr von Drohnen und ballistischen Raketen im Krieg mit Russland. Kiew sei bereit, dieses mit Riad zu teilen. »Und Saudi-Arabien hat das, woran die Ukraine interessiert ist«, schrieb er ohne konkretere Angaben. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen

Mehr aus: Kapital & Arbeit