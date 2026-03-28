Rüstungskooperation zwischen Kiew und Riad

Riad. Die Kriegsministerien der Ukraine und von Saudi-Arabien haben sich am Donnerstag nach Kiews Angaben auf eine Rüstungskooperation geeinigt. »Es legt die Grundlage für weitere Verträge, technologische Zusammenarbeit und Investitionen und stärkt die internationale Rolle der Ukraine als Lieferant von Sicherheit«, behauptete der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij online. Er verwies dabei auf das vorhandene ukrainische Wissen bei der Abwehr von Drohnen und ballistischen Raketen im Krieg mit Russland. Kiew sei bereit, dieses mit Riad zu teilen. »Und Saudi-Arabien hat das, woran die Ukraine interessiert ist«, schrieb er ohne konkretere Angaben. (dpa/jW)