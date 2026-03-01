EU-Parlament billigt EU-US-Zollabkommen
Brüssel. Das Europäische Parlament hat am Donnerstag ein Gesetz verabschiedet, das die 2025 mit den USA ausgehandelten Zollbestimmungen umsetzt. Mit großer Mehrheit wurden dabei Sicherheitsklauseln verankert, etwa eine Befristung und die Wiedereinführung von Zöllen im Falle von Vertragsbrüchen seitens der USA. Noch erheben letztere auf Stahl- und Aluminiumprodukte höhere Zölle als vereinbart, die binnen sechs Monaten sinken sollen. Für eine Ratifizierung ist noch die Zustimmung der Mitgliedstaaten erforderlich. (Reuters/jW)
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