Veranstaltungen
»Mahnwache gegen Obdachlosigkeit und Zwangsräumungen«. Kundgebung mit Ansprachen und Musik, mit Essen und Trinken. Im Roten Rathaus findet an diesem Tag die Ministerpräsidentenkonferenz Ost im Beisein von Bundeskanzler Merz statt. Ein Grund mehr, zu demonstrieren. Donnerstag, 26.3., 12 Uhr. Ort: Rotes Rathaus, Berlin. Veranstalter: Bündnis gegen Obdachlosigkeit
»Rote Zone: Hausbesetzungen, Aktivismus und Stadtentwicklung in Hannover«. Lesung mit der Historikerin Tanja Tschöke. Im Dezember 1971 wurde ein Haus in der Arndtstraße besetzt. Trotz schneller Räumung war es der Startschuss für die Entstehung selbstverwalteter Jugendzentren. Donnerstag, 26.3., 19 Uhr. Ort: UJZ Korn, Kornstr. 28, Hannover. Veranstalter: Interventionistische Linke Hannover
»Tüpisch Türkisch«. Filmfestival. Neue unabhängige Filme aus der Türkei sowie Filme aus kurdischer Perspektive. Programm: tuepisch-tuerkisch.de. Donnerstag, 26.3., 19 Uhr, bis Sonntag, 29.3. Ort: Filmforum NRW, Museum Ludwig, Bischofsgartenstr. 1, Köln. Veranstalter: Filmfestival »Tüpisch Türkisch«
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