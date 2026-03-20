Durchsuchung wegen Bestechlichkeit

Ludwigshafen. Wegen Bestechlichkeitsvorwürfen haben Ermittler in Rheinland-Pfalz die Wohnungen und Büros von zwei Mitarbeitern der Stadtverwaltung Ludwigshafen durchsucht. Sie sollen Geld und andere Vorteile bekommen haben, um bei bestimmten Gaststättenbetreibern von Strafen bei Verstößen abzusehen, wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Donnerstag mitteilte. Die beiden Verdächtigen sind Bedienstete der Gaststättenabteilung der Stadtverwaltung. Konkret werden ihnen Vorteilsannahme, Bestechlichkeit, Strafvereitelung im Amt und Begünstigung vorgeworfen. (dpa/jW)