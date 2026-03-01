Gericht prüft weitere Klagen gegen »Correctiv«

Berlin. Der Streit über die Berichterstattung des Medienhauses »Correctiv« über das sogenannte Potsdamer Treffen von CDU- und AfD-Politikern mit dem neurechten Ideologen Martin Sellner hat am Dienstag das Landgericht Berlin beschäftigt. Die Pressekammer prüfte eine Klage der AfD-Bundestagsabgeordneten Gerrit Huy. Nach Angaben von »Correctiv« geht es um zwei Aussagen in dem Bericht mit dem Titel »Geheimplan gegen Deutschland«, die bereits das Landgericht Hamburg beschäftigt hatten. Eine Entscheidung lag zum Redaktionsschluss dieser Zeitung noch nicht vor. (dpa/jW)