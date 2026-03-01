»Zentrum« erstmals in VW-Betriebsrat

Braunschweig. Bei Volkswagen ist der AfD-nahe Verein »Zentrum« erstmals direkt in einem Betriebsrat vertreten. Die Gruppe erhielt im Werk Braunschweig 6,5 Prozent der Stimmen und ist damit mit ‌zwei Mitgliedern im Betriebsrat präsent, wie aus einer Mitteilung vom Freitag ‌hervorgeht. Auf der Liste des Zentrums hatten zwei Kandidaten gestanden. Nach Informationen aus dem Umfeld des Gesamtbetriebsrates hätte die prozentuale Zustimmung ‌nicht ausgereicht, um mehr als diese beiden Sitze zu erhalten. Der Verein wurde 2009 von Oliver Hilburger im Mercedes-Stammwerk Stuttgart-Untertürkheim gegründet. Er war früher Betriebsrat für die »gelbe« CGM, wurde aber nach Bekanntwerden seiner Vergangenheit als Mitglied einer Neonaziband ausgeschlossen. In Untertürkheim stellt das Zentrum künftig neun der 43 Betriebsratsmitglieder. (Reuters/jW)