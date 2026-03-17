Verdi ruft zu ÖPNV-Streik auf
Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Im Saarland, in Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg sollen am Donnerstag Busse und Bahnen ganztägig in den Depots bleiben, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. Es ist der dritte großflächig koordinierte Arbeitskampf in den laufenden Tarifverhandlungen beim ÖPNV. In den Tarifverhandlungen mit den Vertretern der Kommunen und Verkehrsunternehmen geht es in den meisten Bundesländern um bessere Arbeitsbedingungen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Wie könnte das Terminal Abschiebungen beschleunigen?vom 17.03.2026
-
Keine Truppen für Trumpvom 17.03.2026
-
Störmanöver von rechtsvom 17.03.2026
-
Köder für die Aktionärevom 17.03.2026
-
Personaler auf Kandidatenlistevom 17.03.2026