Verdi ruft zu ÖPNV-Streik auf

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Im Saarland, in Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg sollen am Donnerstag Busse und Bahnen ganztägig in den Depots bleiben, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. Es ist der dritte großflächig koordinierte Arbeitskampf in den laufenden Tarifverhandlungen beim ÖPNV. In den Tarifverhandlungen mit den Vertretern der Kommunen und Verkehrsunternehmen geht es in den meisten Bundesländern um bessere Arbeitsbedingungen. (dpa/jW)