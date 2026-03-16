Westsahara: Polisario-Front soll auf Terrorliste

Washington. Der republikanische Senator Ted Cruz hat im US-Oberhaus einen Gesetzentwurf eingebracht, nach dem die Westsahara-Befreiungsfront Polisario wegen angeblicher Verbindungen zu Iran als Terrororganisation gelistet werden soll. Das berichtete die Infoseite Yabiladi am Sonnabend. Sowohl die Polisario-Front als auch Iran und die Hisbollah haben Kontakte regelmäßig dementiert und betont, dass sie verschiedenen politischen Lagern angehören. Pikant an Cruz’ Initiative ist zudem, dass die USA momentan Gespräche zwischen Marokko und der Polisario-Front zur Beilegung des Westsahara-Konflikts moderieren. (jW)