Pakistan: Erneute Angriffe auf Afghanistan
Islamabad. Pakistan hat am Sonntag wieder Luftangriffe auf Afghanistan geflogen und nach eigenen Angaben Militäranlagen und »Terroristenverstecke« im Süden des Nachbarlands getroffen. Wie die Armee mitteilte, wurden unter anderem ein Ausrüstungslager und ein Tunnel in Kandahar bombardiert. Der Sprecher der afghanischen Regierung teilte AFP mit, die Angriffe hätten Sachschäden an einer Suchtklinik und einem leeren Container verursacht. Die vom pakistanischen Militär genannten Ziele lägen weit davon entfernt. Der Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan war Ende Februar erneut eskaliert. (AFP/jW)
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