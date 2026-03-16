Schwerin: Linke und BSW stellen Kandidaten auf
Schwerin. Knapp sechs Monate vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern haben die Linkspartei und das BSW ihre Landeslisten aufgestellt und Spitzenkandidaten gewählt. Die Linkspartei wählte am Sonnabend auf einer Landesvertreterversammlung in Rostock Bildungsministerin Simone Oldenburg mit 69,3 Prozent auf Listenplatz eins. Die 55jährige ist Vizeregierungschefin in der »rot-roten« Landesregierung von Manuela Schwesig (SPD). Das BSW wählte seinen Landesvorsitzenden Peter Schabbel auf Platz eins der Landesliste. Schabbel setzte sich auf einem Landesparteitag in Schwerin gegen zwei Gegenkandidaten durch. Ziel des BSW ist es, im September erstmals in den Landtag einzuziehen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Welche Folgen hätte ein Weiterbauen?vom 16.03.2026
-
Rechte reden mit Ultrarechtenvom 16.03.2026
-
Union will Ukrainer an die Front schickenvom 16.03.2026
-
Bär nimmt BAföG-Bummelzugvom 16.03.2026
-
Geheimniskrämerei bei VW Osnabrückvom 16.03.2026