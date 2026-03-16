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Aus: Ausgabe vom 16.03.2026, Seite 4 / Inland

Schwerin: Linke und BSW stellen Kandidaten auf

Schwerin. Knapp sechs Monate vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern haben die Linkspartei und das BSW ihre Landeslisten aufgestellt und Spitzenkandidaten gewählt. Die Linkspartei wählte am Sonnabend auf einer Landesvertreterversammlung in Rostock Bildungsministerin Simone Oldenburg mit 69,3 Prozent auf Listenplatz eins. Die 55jährige ist Vizeregierungschefin in der »rot-roten« Landesregierung von Manuela Schwesig (SPD). Das BSW wählte seinen Landesvorsitzenden Peter Schabbel auf Platz eins der Landesliste. Schabbel setzte sich auf einem Landesparteitag in Schwerin gegen zwei Gegenkandidaten durch. Ziel des BSW ist es, im September erstmals in den Landtag einzuziehen. (AFP/jW)

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