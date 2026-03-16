Spritpreise erneut gestiegen
München. Die Spritpreise steigen weiter. Am Sonnabend verteuerten sich Diesel und E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt, wie der ADAC mitteilte. Ein Liter Diesel kostete demnach 2,153 Euro – das waren 0,4 Cent mehr als am Vortag. E10 kostete 2,035 Euro pro Liter, das waren 0,7 Cent mehr als am Vortag. Vergleicht man die Preise mit dem letzten Tag vor Kriegsbeginn, war Benzin knapp 26 Cent teurer, Diesel knapp 41. Am teuersten ist das Tanken derzeit in Hessen und Brandenburg. Während SPD-Fraktionsvize Armand Zorn am Sonntag Forderungen nach einer »Spritpreisbremse« erneuerte, sprach sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) für eine Senkung der Energiesteuer aus. (dpa/Reuters/jW)
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