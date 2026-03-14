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Aus: Ausgabe vom 14.03.2026, Seite 4 / Inland

Protestaktion gegen geplante Bürgerwehr

Hennigsdorf. Mit einer Protestaktion unter dem Motto »Keine Bürgerpatrouillen von rechts« wollten am Freitag abend Hennigsdorfer Einwohner gegen einen gemeinsamen Beschluss von AfD, CDU und »Unabhängigen« von vor zwei Wochen im Stadtrat demonstrieren. Laut AfD-Antrag soll eine Bürgerwehr aufgebaut werden, um das »subjektive Sicherheitsempfinden« in der Stadt im Landkreis Oberhavel zu stärken und »unangemessenes Verhalten« zu unterbinden. (jW)

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