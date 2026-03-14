Rüstungszulieferer Vincorion an der Börse

Wedel. Der Rüstungszulieferer Vincorion hat am Freitag im schleswig-holsteinischen Wedel bekanntgegeben, dass seine Aktien am 20. März erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Vorab wurde der Preis auf 17 Euro festgelegt. Vincorion hat rund 900 Beschäftigte und große Standorte im bayerischen Altenstadt und in Essen (NRW). Der Gesamtauftragsbestand lag zum Jahreswechsel bei rund 1,1 Milliarden Euro. Die Firma stellt Mechatronik, Generatoren und andere Energielösungen her. Beliefert werden Rheinmetall, KNDS und andere große Konzerne. Die Komponenten sind in den Flugabwehrsystemen »Patriot« und »Iris-T« sowie im Kampfpanzer »Leopard« verbaut. Vincorion gehörte bis 2022 zu Jenoptik. Hauptaktionär ist der Eigentümer Star Capital. (dpa/jW)