Großteil der Beschäftigten schiebt Überstunden

Berlin. Rund 40 Prozent der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes machen laut einer DGB-Umfrage regelmäßig Überstunden. 22 Prozent leisten ein bis fünf Überstunden pro Woche, 17 Prozent mehr als das, wie aus der Erhebung hervorgeht. 39 Prozent der Befragten sind mit ihrer aktuellen Arbeitszeit zufrieden. 56 Prozent würden gerne weniger arbeiten. Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack sagte, bei Behörden, Kitas, Krankenhäusern, Polizei und Gerichten müsse ständig länger gearbeitet werden. Forderungen nach weniger Teilzeit und längeren Arbeitszeiten aus der Politik seien ein »Schlag ins Gesicht all jener, die seit Jahren an der Belastungsgrenze arbeiten«. (dpa/jW)