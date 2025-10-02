Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Donnerstag, 2. Oktober 2025, Nr. 229
Online Extra
01.10.2025, 19:27:28 / Inland

Fusion im Dialogmarketing: Ströer X kürzt 400 Jobs

ströer.jpg
Oliver Berg/dpa
Bekannt aus der Reklame und jetzt noch größer: Werberiese Ströer

Gelsenkirchen. Ströer X, die Dialogmarketing-Tochter des MDAX-Konzerns Ströer, hat den Callcenter-Spezialisten Amevida aus Gelsenkirchen übernommen. Die Sanierung der Amevida sei damit erfolgreich abgeschlossen, teilte der zuständige Insolvenzverwalter am Mittwoch mit. »Wir sind sehr froh darüber, dass wir eine für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukunftsfähige und sozialverträgliche Lösung finden konnten«, sagte Matthias Eickhoff, Vorstandsvorsitzender Amevidas. Von 2.400 Beschäftigten bleiben allerdings nur rund 2.000 im Unternehmen. (dpa/jW)

