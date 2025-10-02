Fusion im Dialogmarketing: Ströer X kürzt 400 Jobs
Gelsenkirchen. Ströer X, die Dialogmarketing-Tochter des MDAX-Konzerns Ströer, hat den Callcenter-Spezialisten Amevida aus Gelsenkirchen übernommen. Die Sanierung der Amevida sei damit erfolgreich abgeschlossen, teilte der zuständige Insolvenzverwalter am Mittwoch mit. »Wir sind sehr froh darüber, dass wir eine für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukunftsfähige und sozialverträgliche Lösung finden konnten«, sagte Matthias Eickhoff, Vorstandsvorsitzender Amevidas. Von 2.400 Beschäftigten bleiben allerdings nur rund 2.000 im Unternehmen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
