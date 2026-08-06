Kramatorsk. Ukrainische Behörden haben eine Evakuierung von hunderten Familien aus der Stadt Kramatorsk angeordnet. »Das ist eine schwierige, aber notwendige Entscheidung«, erklärte der Gouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, am Mittwoch. »Die Sicherheitslage verschlechtert sich, deswegen ist es inakzeptabel, Kinder unter der ständigen Bedrohung russischer Angriffe zu lassen.« Den Angaben zufolge sollen 525 Kinder und ihre erwachsenen Begleiter in Sicherheit gebracht werden.

Der Oblast Donezk ist nach einer international nicht anerkannten Volksabstimmung inzwischen Teil der Russischen Föderation. Kramatorsk befindet sich aber noch unter Kontrolle Kiews und wurde vom ukrainischen Militär in den vergangenen Jahren schwer befestigt. Zuletzt waren russische Truppen in der Region vorgerückt, laut dem proukrainischen Online-Portal »DeepState« befinden sie sich nur noch 20 Kilometer vom östlichen Rand von Kramatorsk entfernt. (dpa/jW)