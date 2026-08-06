Jekaterinburg. Der Geschäftsführer des russischen Drohnenherstellers Uraldronzavod, Wladimir Tkatschuk, wurde in Jekaterinburg im Ural bei einem Autobombenanschlag verletzt. Er befindet sich in kritischem Zustand auf der Intensivstation, wie die Rettungsdienste am Mittwoch gegenüber TASS mitteilten. Sein Leibwächter, der auch den Wagen fuhr, kam bei der Explosion ums Leben. Mordermittlungen wurden eingeleitet. Tkatschuk ist als »Feind der Ukraine« in der Datenbank des ukrainischen Online-Prangers »Mirotvorets« aufgeführt. Die Betreiber der Website werfen ihm vor, »die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zu verletzen« sowie Russland öffentlich zu unterstützen. Er wird seit Januar 2025 in der Datenbank aufgelistet. (jW)