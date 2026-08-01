Nachschlag: Mal wieder das Nachsehen
→ Deutschland heute. Di., 14.10 Uhr, DLF
Wie progressiv wäre es doch, wenn Technik einmal dazu benutzt würde, um Frauen zu schützen: vor Gewalt, Diskriminierung, Sexualisierung usw. Aber nein, es müssen natürlich Spielereien entwickelt werden, die so eigentlich niemand braucht und ein Einfallstor für oben Genanntes bieten. Aktuellstes Beispiel: »Smart Glasses« – mit Kamera und Mikrophon sowie KI-Technologie von Meta, hält der Beitrag im Deutschlandfunk fest. Regulieren mag man Techkonzerne ja nicht so gerne, also müssen Frauen selbst vorsorgen – mal wieder. Wenn sie nicht wollen, dass sie als sexualisiertes Objekt im Netz landen, bleibt ihnen nur, wachsam (kaum möglich, da Aufnahmen nur durch eine Mini-LED angezeigt und leicht vertuschbar sind) zu sein und auf die Funktionsfähigkeit von Apps wie »Nearby Glasses« zu hoffen. Ach ja, und die Expertin rät: den Filmenden ansprechen und um Löschung bitten, sehr niedrigschwellig. Aber Hauptsache, Frau bleibt beschäftigt mit ihrer eigenen Unversehrtheit und kommt nicht auf dumme Gedanken. (si)
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
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