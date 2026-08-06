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Fünfte Ukrainehilfe mit Russengeld

Brüssel. Die EU hat erneut Zinserträge auf festgesetztes russisches Vermögen kassiert und wird sie der Ukraine zur Verfügung stellen. Zum fünften Mal erhalte Kiew eine solche Zahlung, nämlich 1,4 Milliarden Euro, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. »Russland muss zahlen«, kommentierte Ursula von der Leyen. Seit der Enteignung hat die EU insgesamt acht Milliarden Euro kassiert und davon 95 Prozent für den Krieg gegen Russland aufgewendet. Der Ukraine wird dieses Geld einfach geschenkt. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 06.08.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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