USA versus China: Mehr Handelskrieg

Washington/Beijing. Die US-Regierung will mit der Einführung von Mindestpreisen und Zöllen auf Polysilizium den Vormarsch Chinas bei Solaranlagen und in der Chipindustrie stoppen. Damit solle die heimische Produktion geschützt werden, wofür als Begründung abermals die nationale Sicherheit angeführt werde, meldete Reuters. Aus Polysilizium werden sogenannte Wafer hergestellt, Grundplatten, aus ​denen Chips gestanzt werden, aber auch Solarmodule, bei denen wiederum 80 Prozent der Produktionskapazität auf die Volksrepublik entfallen. Letztere reagierte gleichentags auf die Zölle der USA seit Ende Juli. Laut chinesischem Handelsministerium wird der Export von Drohnen in die USA erschwert und der Handel mit sechs US-Konzernen verboten. (AFP/Reuters/jW)