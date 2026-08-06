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Chile verabschiedet Wirtschaftsreform

Santiago. Der chilenische Kongress hat am Dienstag abend (Ortszeit) die Wirtschaftsreform des rechten Präsidenten José Antonio Kast gebilligt. Unter anderem soll bis 2029 die Körperschaftsteuer von derzeit 27 auf 23 Prozent gesenkt werden. Aufgrund der Grundsteuerbefreiung aller über 65jährigen fürchten Gemeinden laut Telesur finanzielle Engpässe. Kompensiert würden diese nur in wohlhabenden Regionen. Die Senatorin Claudia Pascual (Partido Comunista de Chile) reichte dagegen eine Verfassungsklage ein. (jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 06.08.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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