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USA: Embargo für Transceiver aus China

Washington. Die USA wollen Insidern zufolge chinesische optische Transceiver verbannen. Die Telekommunikationsbehörde FCC erarbeite ein Importverbot für die Komponenten, die etwa in Rechenzentren Datenübertragung per Glasfaser ermöglichen, berichtete Reuters am Dienstag. Das Embargo solle demnach Spionage sowie Hackerangriffen vorbeugen und könnte noch dieses Jahr in Kraft treten. Betroffen wäre vor allem der chinesische Konzern Innolight, der 27 Prozent des Markts für Transceiver kontrolliert. Die ‌chinesische Botschaft in Washington behielt sich bislang unbestimmte Gegenmaßnahmen vor. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 05.08.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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