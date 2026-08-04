Höchststand bei Ingenieuren ohne Job

Düsseldorf. Im vierten Quartal 2025 waren knapp 58.400 Menschen in Ingenieur- und IT-Berufen erwerbslos. Das war der höchste Stand seit Beginn der Erhebung 2011, wie der Verein Deutscher Ingenieure am Montag mitteilte. Die Zahl der offenen Stellen sank im Vorjahresvergleich um rund 18 Prozent – blieb aber insgesamt mit fast 97.000 hoch. Die Zahl der Arbeitslosen stieg vor allem in Ingenieurberufen der technischen Forschung und Produktionssteuerung. Im Bauingenieurwesen stieg die Zahl der Arbeitslosen nur »moderat«. (AFP/jW)