EU-Innenminister beraten über Grenzschutz

Berlin. Nach dem Ansturm Zehntausender Migranten am vergangenen Donnerstag auf die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika wollen die EU-Innenminister an diesem Dienstag (nach Redaktionsschluss dieser Seite) bei einem Onlinetreffen über mögliche Konsequenzen beraten. »Natürlich geht es darum, darüber zu sprechen, dass sich solche Dinge nicht wiederholen«, erläuterte Vizeregierungssprecher Sebastian Hille in Berlin. Deshalb seien der Schutz und die Kontrolle der EU-Außengrenzen dasThema, sagte Hille, ohne sich zu Details zu äußern. Das Onlinetreffen wurde auf Verlangen von 22 der 27 EU-Staats- und Regierungschefs anberaumt. (dpa/jW)