KKH: Ausfälle wegen Stress auf Höchststand

Hannover. Berufstätige sind im vergangenen Jahr nach einer Analyse der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) so häufig wie noch nie wegen Stress im Job ausgefallen. 2025 entfielen wegen diagnostizierter sogenannter akuter Belastungsreaktionen und Anpassungsstörungen knapp 119 Krankentage auf 100 Versicherte, wie die KKH am Sonntag in Hannover mitteilte. Im Jahr zuvor fehlten Beschäftigte rund 112 Tage wegen derartiger Probleme. Zu Beginn der KKH-Analyse im Jahr 2017 waren es nur rund 66 Krankentage aufgrund solcher Diagnosen. (AFP/jW)