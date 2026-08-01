Gedenkveranstaltungen für Sinti und Roma

Berlin. Der Antiziganismusbeauftragte der Bundesregierung, Michael Brand, hat größere Anstrengungen zum Schutz von Sinti und Roma angemahnt. »Die Sinti und Roma sind Teil von Deutschland«, sagte Brand am Sonntag im Deutschlandfunk anlässlich des europäischen Roma-Holocaust-Gedenktages. »Diskriminierung findet an ganz vielen Stellen auch heute weiter statt, und sie hat zugenommen«, warnte der CDU-Politiker. Im Zeitraum von 1933 bis 1945 waren bis zu 500.000 Sinti und Roma von den Nazis ermordet worden. Allein in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 starben rund 4.300 von ihnen im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Dort wurde am Sonntag abend eine Gedenkfeier abgehalten, an der auch Brand teilnahm. Auch in den Konzentrationslagern Ravensbrück und Sachsenhausen fanden Gedenkrundgänge statt. (AFP/jW)