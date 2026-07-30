US-Regierung verbietet ausländische Roboter
Washington. Die US-Regierung verbietet die Einfuhr von im Ausland hergestellten humanoiden Robotern. So sollen unter anderem künftige Modelle zweibeiniger und vierbeiniger Roboter nur noch mit einer speziellen Genehmigung, etwa vom Verteidigungsministerium, zugelassen werden, wie die Telekommunikationsaufsicht FCC (Federal Communications Commission) mitteilte. Das wird vor allem chinesischen Herstellern den Weg auf den US-Markt versperren – und amerikanische Entwickler vor deren Konkurrenz abschirmen. (dpa/jW)
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