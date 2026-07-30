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Deutsche Bank mit Rekordgewinn

Frankfurt am Main. Gewinne im Geschäft mit Wertpapieren, Währungen und der Begleitung von Börsengängen haben der Deutschen Bank im zweiten Quartal einen Milliardengewinn auf Rekordniveau beschert. Das Vorsteuerergebnis des Dax-Konzerns war mit 2,68 Milliarden Euro nur minimal geringer als im gleichen Zeitraum des Rekordjahres 2007, wie das Geldhaus mitteilte. Dazu trug die Investmentbank mit einem Sprung um etwa 60 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro fast die Hälfte bei – jene Sparte, von der sich die Deutsche Bank nach den Skandalen und teuren Rechtsstreitigkeiten der Vergangenheit unabhängiger machen wollte. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 30.07.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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