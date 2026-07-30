Uniper erhält langfristig LNG aus Kanada

Berlin. Der Energiekonzern Uniper hat sich langfristige Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) aus Kanada gesichert. Das Düsseldorfer Unternehmen unterzeichnete am Mittwoch in Berlin eine Liefer- und ‌Abnahmevereinbarung mit Ksi Lisims LNG in der ‌Provinz British Columbia, wie Uniper mitteilte. Demnach wird der Konzern über einen Zeitraum von bis ‌zu 20 Jahren jährlich zwei Millionen Tonnen LNG beziehen. ​Die ersten Mengen werden ab 2032 erwartet. Bei Ksi Lisims handelt es ‌sich um ‌eine geplante schwimmende Exportanlage, die von der indigenen Nisga’a ‌Nation, Rockies LNG und Western LNG realisiert wird. (Reuters/jW)