Brasilien zieht wegen US-Zöllen vor WTO

São Paulo. Brasilien hat wegen der Zölle von US-Präsident Donald Trump die Welthandelsorganisation (WTO) angerufen. Die Regierung habe am Montag abend einen Antrag auf Konsultationen mit den USA im Rahmen des Streitbeilegungssystems der WTO gestellt, erklärte das Außenministerium in Brasília. Die Aufschläge des Handelspartners seien »unbegründet und inkompatibel« mit internationalen Handelsregeln. Das Ersuchen ist ein erster Schritt zur Einleitung eines WTO-Verfahrens.(AFP/jW)