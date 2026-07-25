Sieben Tage Streik bei Balcas-Sägewerk

Enniskillen. Im Rahmen von Lohnverhandlungen haben rund 150 Beschäftigte des Sägewerks von Balcas bei Enniskillen, dem größten in Nordirland, am Freitag morgen einen siebentägigen Ausstand begonnen. Grund für den Streik sei das »unzureichende Angebot« von 50 Pence mehr Stundenlohn in jedem der nächsten zwei Jahre, mit dem nicht einmal die Inflation ausgeglichen werden könne, teilte die Gewerkschaft Unite am Donnerstag mit. Demnach verdienten viele »kaum mehr als Mindestlohn« und müssten daher »viele Überstunden leisten, um genug Geld zum Leben zu verdienen«. (jW)