China: Sanktionen gegen EU-Sanktionen

Beijing. China hat Gegenmaßnahmen bezüglich des jüngsten EU-Sanktionspakets gegen Russland, das auch chinesische Konzerne getroffen hat, bekanntgegeben. Das Handelsministerium verhängte am Freitag Exportbeschränkungen für 14 europäische Konzerne, darunter auch den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall. Sie dürfen nun keine sogenannten Dual-Use-Güter, die für zivile und militärische Zwecke eingesetzt werden können, mehr aus China importieren. Zudem dürfen ausländische Organisationen den Unternehmen entsprechende Güter mit Ursprung in der Volksrepublik nicht zur Verfügung stellen. (AFP/dpa/jW)