EU wirft Tik Tok Mängel bei Kinderschutz vor

Brüssel. Die Videoplattform Tik Tok tut nach Ansicht der EU-Kommission nicht genug für den Schutz minderjähriger Nutzer. Die Kontoeinstellungen setzten diese weiterhin Risiken wie »unerwünschten Kontaktaufnahmen, Cybermobbing oder ausbeuterischem Verhalten« aus, erklärte die Kommission am Freitag. Letztere kritisiert unter anderem, dass Minderjährige die Wahl haben, ihre Nutzerkonten »öffentlich« zu schalten, so dass auch Nutzer ohne eigenen Account auf ihre Inhalte zugreifen könnten. Dem Konzern droht eine Strafe von bis zu sechs Prozent des globalen Umsatzes, sollte er den Änderungsforderungen nicht nachkommen. (AFP/jW)