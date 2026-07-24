Telefónica will 1.100 Stellen streichen

München. Der Mobilfunkanbieter Telefónica will in Deutschland bis Jahresende bis zu 1.100 Stellen abbauen. Ein Großteil werde »über ein einvernehmliches Freiwilligenprogramm unter Berücksichtigung sozialer Faktoren abgedeckt«, auf das sich Konzern und Beschäftigtenvertreter geeinigt hätten, teilte Telefónica Deutschland bereits am Mittwoch mit. Zudem sollen etwa 60 eigene Läden der rund 800 vom Unternehmen oder über Partner betriebenen O2-Shops wegfallen. Telefónica verwies auf veränderte Marktbedingungen »in einem zunehmend gesättigten Markt«. Durch den Konzernumbau sollen ab 2028 jährlich etwa 185 Millionen Euro »eingespart« werden. (AFP/jW)