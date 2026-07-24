BASF unterbricht Verkauf von 3.300 Wohnungen
Ludwigshafen. BASF hat den Verkauf eines Großteils seiner Werkswohnungen wegen vorerst gestoppt. Der Veräußerungsprozess für ein Paket von rund 3.300 Wohneinheiten werde bis auf weiteres ausgesetzt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zwar hätten Investoren Interesse gezeigt, ein Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt würde nicht den angestrebten Mehrwert erzielen. BASF hatte im Februar den Verkauf von insgesamt 4.400 Werkswohnungen angekündigt.(Reuters/jW)
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