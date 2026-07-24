EU: 890 Millionen Euro Strafe für Google

Brüssel. Die EU-Kommission hat wegen Wettbewerbsverstößen Strafen in Höhe von 890 Millionen Euro gegen den US-Techriesen Google verhängt. Dabei geht es zum einen um die Bevorteilung eigener Dienste bei Suchanfragen, zum anderen um Kommunikationsbeschränkungen von App-Entwicklern und ihren Kunden, wie die Kommission am Donnerstag mitteilte. Gemäß dem Digital Markets Act dürfen besonders große Digitalunternehmen ihre eigenen Dienste nicht besser behandeln als die von Drittanbietern. Nach Einschätzung der EU-Kommission hat Google dies bei Diensten wie »Shopping, Hotels, Transport und Sportergebnissen« jedoch getan. (AFP/jW)