Mehr Geld für Kinobeschäftigte

Hamburg. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat sich nach eigenen Angaben auf ein »umfassendes Tarifergebnis« mit der Kinokette Cinemaxx verständigt. Wie Verdi am Mittwoch mitteilte, steigen die Gehälter der Angestellten zum 1. August in drei Stufen um durchschnittlich 10,3 Prozent. Die Einigung wurde demnach in der dritten Verhandlungsrunde am Dienstag in Hamburg erzielt. Maßgeblich dazu beigetragen habe das hohe Engagement der Beschäftigten, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Andreas Michelbrink. (AFP/jW)