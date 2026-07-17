NGG: Einigung in Sachsen-Anhalt

Magdeburg. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) konnte für einige Betriebe der Lebensmittelindustrie in Sachsen-Anhalt eine Lohnangleichung an das Lohnniveau des Tarifgebietes Niedersachsen vereinbaren. Dies sei »für die MEG-Getränkehersteller in Jessen, Leißling, Roßbach und Weißenfels sowie die Großbäckerei Bonback in Halle (alles Unternehmen der Lidl/Kaufland-Gruppe, Schwarz-Produktion)« gelungen, teilte die NGG am Donnerstag mit. Die Löhne sollen sich demnach bis zum 1. Juli 2031 um etwa ein Drittel stufenweise erhöhen. Für Fachkräfte mit sogenanntem Ecklohn entspreche das »voraussichtlich einer Erhöhung des Monatslohns um ca. 1.000 Euro«. »Erst die Streiks an den Standorten haben dies ermöglicht«, erklärte Verhandlungsführer Uwe Ledwig, Vorsitzender der NGG Ost. Weitere Unternehmen müssten nun folgen. (jW)