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USA: Mittelkürzung hemmt Investitionen

Washington. Die Kürzung staatlicher Fördermittel durch die Trump-Regierung hat einem Bericht zufolge zur Streichung oder Verzögerung von Investitionen in Milliardenhöhe geführt. Das Bündnis Blue-Green Alliance von Gewerkschaften und Umweltverbänden teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, es seien insgesamt 223 Projekte im Bereich der ‌Fertigungsindustrie und der erneuerbaren Energie mit einem Volumen von 82,9 Milliarden ‌US-Dollar ins Stocken geraten oder abgesagt worden. 111.765 ‌Arbeitsplätze seien davon direkt betroffen. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 16.07.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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