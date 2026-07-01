Maschinenbauer ASML hebt Jahresziele an

Amsterdam. Chipmaschinenhersteller ASML hat seine Jahresziele deutlich angehoben. Wie ASML am Mittwoch mitteilte, erzielte das Unternehmen im zweiten Quartal einen Umsatz von 9,3 Milliarden Euro, der Nettogewinn betrug demnach 2,9 Milliarden Euro. ‌Eine starke Nachfrage aus ‌dem KI-Sektor habe Unsicherheiten des unter US-Sanktionen stehenden China-Geschäfts mehr als ausgeglichen, erklärte Konzernchef Christophe Fouquet. ASML geht für 2026 von einem Umsatz von 43 bis 45 Milliarden Euro aus. Zuvor waren es 36 bis 40 Milliarden. (Reuters/jW)