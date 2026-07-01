Zum Inhalt der Seite

Industrieproduktion in Euro-Zone geschrumpft

Brüssel. Die Industrieproduktion ist in der Euro-Zone im Mai zurückgegangen. Wie ‌die EU-Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch mitteilte, sank die Fertigung um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im April war die ‌Produktion um 0,3 Prozent gewachsen. Verglichen mit dem Vorjahresmonat wurden im Mai um 1,2 Prozent weniger Produkte hergestellt. Die Herstellung von Investitionsgütern, wie ‌etwa Maschinen und Fahrzeugen, zog im Mai im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent an. Bei Vorprodukten ‌gab es ein Minus von 0,3 Prozent, bei einer Mehrleistung von 2,2 Prozent durch Energieerzeuger. (Reuters/jW)

Ich abonniere
→ Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen
Erschienen in der Ausgabe vom 16.07.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
Ausdrucken
Download als PDF

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

→ Teilen und weiterempfehlen
→ Leserbriefe
Ich möchte einen Leserbrief zu diesem Artikel verfassen

Heute liegt der jungen Welt das achtseitige Extra »unser amerika« kostenlos bei. Die Ausgabe erhalten Sie im gut sortierten Pressehandel für 2,50 Euro.