Verband: striktere Regeln für Wasserentnahme

Osnabrück. Angesichts des Klimawandels, häufigerer Trockenperioden und knapper werdender Grundwasservorkommen fordert der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) strengere Regeln zur Wasserentnahme. Genehmigungsfreie Nutzung – auch privater Natur – müsse soweit wie möglich eingeschränkt werden, sagte VKU-Vizepräsident Karsten Specht der Neuen Osnabrücker Zeitung. »Sauberes Wasser jederzeit, überall und zu fairen Preisen ist in unserem Land keine Kür, sondern Pflicht.« Damit das so bleibe, müsse Transparenz in der Frage geschaffen werden, wer wann und in welchem Umfang auf die Wasserressourcen zugreift. (dpa/jW)