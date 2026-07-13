NRW: Zugverkehr wieder »reibungslos«

Düsseldorf. Schon wieder hat ein mutmaßlicher Brandanschlag eine wichtige Bahnstrecke in NRW lahmgelegt. Zahlreiche Kabel an der Hauptstrecke zwischen Düsseldorf und Köln wurden durch Feuer in Kabelschächten beschädigt. Und schon wieder verbreiten »Sicherheitskreise« das Narrativ von einem »linksextremistischen Sabotageakt«. Auf der Plattform Indymedia.org tauchte ein dazu passendes »Bekennerschreiben« auf. Es wurde mit dem Namen einer bereits mehrfach mit Anschlägen auf Bahnstrecken in Verbindung gebrachten Gruppe »Kommando Angry Birds« veröffentlicht. Die gesperrte Bahnstrecke wurde am Samstag abend wieder freigegeben, der Zugverkehr laufe »reibungslos«, wie die Bahn am Sonntag mitteilte. (dpa/jW)