BRD finanziert 50.000 Drohnen für Kiew

Berlin. Die BRD finanziert einem Insider zufolge die Anschaffung von 50.000 Kampfdrohnen für die Ukraine. Es handelt sich um einen der größten bekannten Drohnenkäufe eines westlichen Staates ‌für das Land. Der Auftrag hat einen Wert von rund 90 Millionen Euro, wie ‌der Chef der US-Rüstungsfirma Auterion, Lorenz Meier, gegenüber Reuters bestätigte. Die Drohnen des ukrainischen Herstellers Skyfall sind mit einer Auterion-Software zur automatischen Zielerfassung ausgestattet. ‌Skyfall bestätigte die deutsche Beteiligung, äußerte sich jedoch nicht zu Details. Berlin und Kiew lehnen eine Stellungnahme bislang ab. (Reuters/jW)