Bundeswehr räumt Feldlager in Erbil

Berlin. Die Bundeswehr räumt das Feldlager im nordirakischen Erbil. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Berlin bestätigte einen Bericht des Spiegel, wonach der Bundestag darüber informiert wurde. Ein »Team aus Militärberatern« werde aber bei der Botschaft verbleiben, sagte die Sprecherin. Der Spiegel berichtete, der Abzug sei damit begründet worden, dass sich die USA aus dem multinationalen Camp in Erbil zurückziehen und dann keinen Schutz mehr für das deutsche Feldlager stellen, zum Beispiel durch die US-Flugabwehrsysteme. Laut Spiegel kam die Ankündigung für die Abgeordneten überraschend. (dpa/jW)